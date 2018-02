Evropske borze v zelenem, nafta dražja, evro z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 14. februarja - Evropske borze so današnje trgovanje končale z rastjo. Na borznih trgih je danes odmevala predvsem novica iz ZDA, da se je indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merijo inflacijo, v primerjavi z decembrom zvišal za presenetljivih 0,5 odstotka. Indeksi so po objavi poročila zdrsnili pod gladino, a so si do konca trgovanja opomogli.