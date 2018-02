Meden: Otroci ne smejo biti žrtve pogajanj med vlado in sindikati

Ljubljana, 14. februarja - V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije še nimajo podatkov o tem, ali je bilo zaradi današnje stavke v vzgoji in izobraževanju kaj zapletov pri sprejemanju otrok v šole in vrtce. Do zahtev zaposlenih se ne želijo opredeljevati, predsednik zveze Anton Meden pa poudarja, da žrtve pogajanj med vlado in sindikati ne smejo biti otroci.