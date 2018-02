Bolnišnice morajo do konca marca pripraviti sanacijske programe

Ljubljana, 14. februarja - Sanacijski odbor je 15 bolnišnicam, v katerih poteka sanacija, prejšnji teden poslal izhodišča za sanacijske programe. Te morajo v bolnišnicah pripraviti do konca marca. Bolnišnice so sicer lani ustvarile skupaj 75 milijonov evrov plusa, pri čemer so prejele 135,8 milijona sanacijskih sredstev. Kljub temu jih je pet poslovalo z minusom.