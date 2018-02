Makovec Brenčičeva: Nekatere zahteve danes stavkajočih so zagotovo upravičene

Ljubljana, 14. februarja - Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je v odzivu na današnjo stavko v vzgoji in izobraževanju dejala, da so nekatere zahteve stavkajočih zagotovo upravičene, posebej ker je bilo to področje v zadnjih letih podfinancirano. Posebej je omenila zahtevo po ustreznem vrednotenju dela pomočnic vzgojiteljic in dela razrednikov.