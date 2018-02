Kopač Mrakova za uvrstitev Hiše Ljubhospic v sistem zdravstvenega in socialnega varstva

Ljubljana, 14. februarja - Hišo Ljubhospic je ob drugi obletnici delovanja obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Poudarila je, da si želi, da se hiša, ki je še vedno edini stacionarni hospic v Sloveniji, vključi v sistem zdravstvenega in socialnega varstva, so sporočili iz Ljubhospica.