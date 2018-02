Pahor ob zahtevah javnega sektorja za velik dogovor socialnih partnerjev

Ljubljana, 14. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se je v odgovoru na pismo predsednice glavnega stavkovnega odbora in glavnega tajnika Sviza Jelke Velički ter Branimirja Štruklja načelno opredelil do težav javnega sektorja. Med drugim se je zavzel za velik dogovor socialnih partnerjev, znotraj tega pa za višje plače, nižje davke in večjo prožnost trga dela.