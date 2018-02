Levica pozvala k solidarnosti s stavkajočimi

Ljubljana, 14. februarja - V Levici so ob stavkovnem valu v javnem sektorju člane, simpatizerje in vse, ki jim je mar za pravice učiteljev, medicinskih sester in drugih, pozvali, naj z udeležbo izkažejo solidarnost s tistimi, ki predstavljajo hrbtenico socialne države. Luka Mesec je v posnetku, ki so ga predvajali na shodu učiteljev, izrazil podporo njihovim prizadevanjem.