Ljubljanska borza: Večina blue chipov navzgor

Ljubljana, 14. februarja - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z rastjo. Indeks SBI TOP se je v primerjavi s torkom zvišal za 0,26 odstotka na 813,53 točke, podražila se je večina blue chipov. Borzni posredniki so danes sklenili za 475.000 evrov poslov, najbolj pa so bile za vlagatelje zanimive delnice Cinkarne in Petrola.