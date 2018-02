Risi v Pyeongchangu premočni za Američane

Pyeongchang, 14. februarja - Slovenski hokejisti so na olimpijskih igrah v Južni Koreji v prvem krogu predtekmovalne skupine B presenetljivo premagali ZDA s 3:2. Nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko sta se na prvi od dveh tekem uvrstila na 28. in 44. mesto. Prirediteljem še naprej nagaja močan veter, morali so prestaviti še ženski slalom in ženski biatlon.