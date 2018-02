Oettinger: Brez dogovora o proračunu bodo zmagovalci Putin, Erdogan in Trump

Bruselj, 14. februarja - Brez ustreznega in pravočasnega dogovora o evropskem proračunu bodo zmagovalci ruski, turški in ameriški predsednik Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan in Donald Trump, je opozoril evropski komisar za proračun Günther Oettinger ob današnji predstavitvi usmeritev za razpravo o večletnem evropskem proračunu po letu 2020.