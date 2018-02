Pred sedežem NSA prišlo do streljanja

Washington, 14. februarja - Pred sedežem ameriške Nacionalne varnostne agencije (NSA) v Fort Meadu severovzhodno od Washingtona je danes prišlo do streljanja. Zaenkrat še ni jasno, za kaj je šlo, so pa zaradi incidenta zaprli bližnjo avtocesto v obe smeri. Prav tako so o tem obvestili ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poročajo tuje tiskovne agencije.