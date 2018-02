Tudi Lukšič in Pikalo za ustrezno nagrajevanje učiteljev

Ljubljana, 14. februarja - Zaposlene v vzgoji in izobraževanju sta ob stavki podprla tudi nekdanja šolska ministra iz vrst SD. Igor Lukšič, ki se je udeležil shoda v Ljubljani, vladi sporoča, naj se neha šaliti in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zagotovi primerne plače. Da morajo biti te primerljive z drugimi poklici v javnem sektorju, se strinja tudi Jernej Pikalo.