Ljubljana, 14. februarja - Kmetijska gospodarstva so lani prodala 578.852 ton mleka oz. 0,7 odstotka več kot leta 2016. Od tega so domače mlekarne odkupile 393.365 ton mleka, kar na letni ravni predstavlja 8,1-odstotno rast. Mlekarne so lani proizvedle tudi več mlečnih izdelkov kot leto prej.