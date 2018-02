Zuma zavrača pozive k odstopu

Johannesburg, 14. februarja - Južnoafriški predsednik Jacob Zuma kljub nezaupnici iz lastne stranke in napovedim, da ga bodo odstavili, ne vidi razlogov, da bi odstopil sam. "Do mene je to zelo nepravično. Nihče mi ni dal niti enega pojasnila, zakaj bi to storil," je dejal v današnjem nenapovedanem intervjuju za nacionalno televizijo.