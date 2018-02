Zamejci izdali knjigo o "Gandiju iz Terske doline" Viljemu Černu

Ljubljana, 14. februarja - Pri Zadrugi Novi Matajur je izšla knjiga Na izpostavljenem mestu, ki opisuje življenje in delo "Gandija iz Terske doline" Viljema Černa, ki si je več desetletij prizadeval za pravice in obstanek slovenske skupnosti v Benečiji. Urednik Igor Tuta si želi, da bi našla pot v slovenski prostor za boljše razumevanje razmer, v katerih so delovali.