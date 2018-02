Akcija 40 dni brez alkohola letos z geslom Mlad, vesel in pogumen

Ljubljana, 14. februarja - Slovenska karitas skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa in Zavodom Med.Over.Net danes začenja preventivno akcijo 40 dni brez alkohola, v kateri opozarjajo na uničujoče posledice prekomernega pitja alkohola. K odgovornemu ravnanju letos še zlasti nagovarjajo mlade, kar sporoča tudi geslo akcije Mlad, vesel in pogumen, so povedali danes.