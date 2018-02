V DZ pomisleki glede zakona o spodbujanju investicij

Ljubljana, 14. februarja - DZ je danes opravil drugo obravnavo predloga zakona o spodbujanju investicij, ki bo med drugim izenačil domače in tuje investitorje pri dostopu do državnih spodbud ter omogočil razlastitve za namene strateških investicij. Poslanci so glede podpore razdeljeni, pomisleki so med drugim zaradi možnosti razlastitve.