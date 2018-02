Gorenjska banka lani s 6,5 milijona evrov čistega dobička

Kranj, 14. februarja - Gorenjska banka je lani ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, oblikovala za 5,5 milijona oslabitev in rezervacij ter dosegla 10,1 milijona dobička pred davki. Doseženi rezultati so opazno nad načrtovanimi in presegajo tiste iz leta 2016, so sporočili iz banke, ki je imela za 6,5 milijona evrov čistega dobička.