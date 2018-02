Gorenjski policisti v torek ustavili dva "ekstremno pijana" voznika

Ljubljana, 14. februarja - Gorenjski policisti so v torek obravnavali dva voznika, ki sta bila po navedbah policije "ekstremno pijana". Oba bosta ostala brez vozniškega dovoljenja, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Voznike so ob tem opomnili, naj v primeru pitja alkohola volan prepustijo treznim.