IBU potrdila sporne tekme v ruskem Tjumenu

Pyeongchang, 14. februarja - Ruski Tjumen bo vendarle gostil sklepne tekme v letošnjem biatlonskem svetovnem pokalu, ki bodo na sporedu med 22. in 25. marcem, so danes potrdili odgovorni na Mednarodni biatlonski zvezi. Tekme so bile vprašljive zaradi ruske dopinške afere, predsedstvo IBU pa je danes prižgalo zeleno luč, tudi za tekmi pokala IBU v Uvatu in Hanti Mansijsku.