Hrvaška in Srbija skupaj v prenovo železniške povezave Zagreb-Beograd

Zagreb, 17. februarja - Ministra za promet Hrvaške in Srbije Oleg Butković in Zorana Mihajlović sta se prejšnji teden strinjala o potrebi po prenovi železniške infrastrukture med Zagrebom in Beogradom. Za skupni projekt rekonstrukcije več kot 400 kilometrov dolge železniške proge nameravati državi zaprositi za denar iz skladov EU.