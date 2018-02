Finančnike zanima prihodnja regulacija trga po brexitu na Otoku

Ljubljana, 14. februarja - Izhod Velike Britanije iz EU ne bo opazneje prizadel Slovenije in njenih gospodarskih odnosov z Veliko Britanijo, so menili udeleženci današnjega poslovnega zajtrka v organizaciji Britansko-slovenske gospodarske zbornice. Izpostavili pa so vprašanje prihodnje regulacije britanskega finančnega trga, ki bo pomembno vplivalo tudi na sodelovanje.