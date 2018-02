Azijske borze neenotno

Tokio, 14. februarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Tokijski indeks Nikkei je padel na novo najnižjo vrednost v štirih mesecih, zvišali so se tečaji na Kitajskem in v Južni Koreji. Vlagatelji čakajo na najnovejše podatke o inflaciji v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.