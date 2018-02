Na Vranskem gasilci vadili na simulatorju intervencijske vožnje

Vransko, 14. februarja - V Centru varne vožnje na Vranskem so te dni v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in upravo za zaščito in reševanje za voznike intervencijskih vozil že drugo leto zapored pripravili usposabljanje v mobilnem simulatorju intervencijske vožnje. Letošnjega se je v treh tednih udeležilo več kot 300 voznikov intervencijskih vozil, večinoma gasilcev.