Slovenija v četrtek v izdajo za 84 milijonov evrov menic

Ljubljana, 14. februarja - Slovenija bo v četrtek izdala za 84 milijonov evrov tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic. Teh bo za 51 milijonov evrov, šestmesečnih za 25 milijonov in trimesečnih za osem milijonov evrov, obrestne mere pa se gibljejo med -0,35 in -0,37 odstotka letno. Avkcija za menice je potekala v torek, povpraševanje pa je preseglo ponudbo.