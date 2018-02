V Mariboru predstavili aktivnosti na področju privabljanja investitorjev

Maribor, 14. februarja - Ob umestitvi Podravja in Mestne občine Maribor na evropsko lestvico fDi glede strategij privabljanja tujih vlagateljev so danes v Mariboru podrobno predstavili svoje aktivnosti na tem področju. Pri tem beležijo tako uspehe kot neuspehe. "Uspeh ni plod zgolj slučajnosti ampak intenzivnega in sistematičnega dela," je povedal župan Andrej Fištravec.