Ameriški predsednik kmalu o uvedbi carin in kvot za uvoz jekla in aluminija

Washington, 14. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je na srečanju s kongresniki v Beli hiši napovedal, da se bo kmalu odločil, ali bo uvedel višje carine in kvote za uvoz jekla in aluminija. Nekateri so ga vzpodbujali, drugi so svarili pred trgovinskimi vojnami, ki ne koristijo nikomur, Trump pa je dejal, da so vse opcije na mizi.