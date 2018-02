Newyorške borze trgovanje sklenile v zelenem

New York, 13. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenem, saj so vsi trije večji indeksi zabeležili rast. Vlagatelji nestrpno pričakujejo sveže podatke o rasti cen. Analitiki namreč stavijo, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve obrestne mere zaradi krepke inflacije letos zviševala hitreje od dosedanjih pričakovanj.