Finance: Tako me je sekretar Slapnik neuspešno učil kriptobiznisa (14. 2.)

Ljubljana, 13. februarja - Do konca maja naj bi strokovnjaki OECD v Sloveniji opravili "uvodne pogovore za izvedbo pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji", so včeraj sporočili z ministrstva za finance. Cilj je, so dodali, davčno razbremeniti delo in tako povečati konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja, v Financah piše Petra Sovdat.