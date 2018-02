Zaradi usposabljanja pilotov Slovenske vojske letenje na nizkih višinah

Ljubljana/Cerklje ob Krki, 14. februarja - Slovenska vojska bo danes začela redno usposabljanje svojih pilotov, ki bo predvidoma potekalo do 28. februarja. Piloti bodo posledično leteli na višinah od 60 do 300 metrov nadmorske višine iz Cerkelj ob Krki v smereh proti Dravogradu, Vranskem, Ljutomeru, Črnomlju in Kočevju.