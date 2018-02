Primorska avtocesta na odseku Gabrk-Fernetiči ponovno odprta v obe smeri

Sežana, 13. februarja - Primorska avtocesta na odseku Gabrk-Fernetiči je po jutranji prometni nesreči ponovno odprta v obe smeri. Okoli 7.30 je namreč na omenjenem odseku prišlo do prometne nesreče, v kateri so trčila štiri tovorna vozila, pri čemer so tri zagorela, med drugim cisterna z nafto. V nesreči je umrl 38-letni hrvaški državljan.