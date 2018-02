Po jutranji prometni nesreči avtocesta med Gabrkom in Sežano proti Ljubljani in Kopru spet odprta

Ljubljana, 13. februarja - Po jutranji hudi prometni nesreči je primorska avtocesta med razcepom Gabrk in Sežano proti Ljubljani in Kopru odprta, proti Italiji pa ostaja zaprta. Avtocesto so v obe smeri zaprli okoli 7.30 zaradi trčenja štirih tovornih vozil, tri so zagorela, med drugim cisterna z nafto. V nesreči je umrl 38-letni hrvaški državljan, so sporočili s PU Koper.