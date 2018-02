Obrambni ministri zveze Nato o izdatkih in nadgradnji poveljniške strukture

Bruselj, 14. februarja - Obrambni ministri zveze Nato bodo danes v Bruslju pregledali napredek pri uresničevanju cilja o obrambnih izdatkih, ki naj bi ga do leta 2024 izpolnilo petnajst zaveznic, ter sprejeli odločitve o nadgradnji Natove poveljniške strukture, s katero želijo zagotoviti boljšo mobilnost sil in opreme čez Atlantik in po Evropi.