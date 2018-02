Plavanje v mrzli vodi lahko lajša bolečine

London, 13. februarja - Plavanje v mrzli vodi na prostem lahko pomaga pri lajšanju bolečin. Dokaz za to je moški, ki je v Veliki Britaniji po operaciji plaval v mrzli vodi, pri čemer so bolečine izginile. Zdravniki so ob tem izrazili upanje, "da bo to ljudem, ki trpijo za bolečinami po operaciji, dalo novo upanje".