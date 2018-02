Volilne prioritete SLS: Varno, gospodarno, lokalno

Ljubljana, 13. februarja - Zunajparlamentarna SLS je začela z aktivnimi pripravami na letošnje volitve v DZ in določila ključne volilne prioritete, ki so "varno, gospodarno, lokalno". V sporočilu za javnost so poudarili, da so v svojih ciljih neomajni. "Vemo, kam gremo - najprej po trden preboj v parlament, nato še v vlado," so povzeli besede predsednika Marka Zidanška.