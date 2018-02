Obrambni ministri zveze Nato o izdatkih, nadgradnji poveljniške strukture in Iraku

Bruselj, 13. februarja - Obrambni ministri zveze Nato bodo v sredo in četrtek v Bruslju pregledali napredek pri uresničevanju cilja o obrambnih izdatkih, ki naj bi ga do leta 2024 izpolnilo petnajst zaveznic. Poleg tega se pričakujejo odločitve v povezavi z nadgradnjo poveljniške strukture in načrti za vzpostavitev Natove misije za urjenje v Iraku.