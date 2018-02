V zdravstvu in socialnem varstvu stavkalo med 20.000 in 25.000 zaposlenih

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 13. februarja - Po policistih, ki so začeli stavkati v ponedeljek, so svoje nezadovoljstvo danes z dveurno opozorilno stavko izrazili zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. Po podatkih sindikatov se je stavki pridružilo med 20.000 in 25.000 zaposlenih. Vladi pa so sporočili, da od zahtev ne bodo odstopili in da bodo, če bo treba, stavko še zaostrili.