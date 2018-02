Rast tujih neposrednih naložb lani nižja

Ljubljana, 13. februarja - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se decembra lani povečale za 12 milijonov evrov, v vsem 2017 pa za 632 milijonov evrov, kar je bistveno manj kot leto prej, kažejo podatki Banke Slovenije. Večina povečanja je bila v obliki lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov, neto dolg do tujih lastnikov pa se je znižal.