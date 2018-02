O prestopu Cretuja bo odločala registracijska komisija NZS

Ljubljana/Maribor, 13. februarja - Sicer te dni še mirujoče in zasnežene slovenske nogometne zelenice je danes razburkal prestop romunskega nogometaša Alexandruja Cretuja iz vrst Olimpije v NK Maribor. Medtem ko so vijoličasti prepričani, da je igralec po plačilu odkupne klavzule njihov član, menijo pri Olimpiji, da so bili izigrani in da dokumenti niso veljavni.