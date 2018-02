V Ljubljani o izzivih pri dokončanju bančne unije

Ljubljana, 14. februarja - V Ljubljani bo danes v organizaciji Banke Slovenije in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji konferenca o dokončanju bančne unije. Sodelujoči predstavniki ECB, Evropske komisije, Banke Slovenije in nekaterih bank bodo ocenili dosedanjo uspešnost dveh obstoječih stebrov unije in spregovorili o izzivih pri vzpostavitvi tretjega.