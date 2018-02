Skupina TPV pri internih inovacijah presegla število 10.000

Novo mesto, 13. februarja - V skupini TPV, dobaviteljici avtomobilske industrije z nekaj več kot 1200 zaposlenimi, so pri inovacijah v proizvodnji lani dosegli število 10.000. Število inovacij v skupini, ki pet odstotkov letnega prihodka namenja razvoju, vsako leto raste, zaposleni pa so lani oddali približno 3000 inovacijskih predlogov. Najboljše so danes nagradili.