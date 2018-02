Zdravstveni inšpektorat po poizvedovanju medijev v nadzor uvoza anatomskih preparatov

Ljubljana, 14. februarja - Zdravstveni inšpektorat se je s primerom uvoza anatomskih preparatov prvič srečal po poizvedovanju medijev o primerih uvoza delov človeških teles za raziskovalne namene, so pojasnili za STA in napovedali izvedbo nadzora. Po uvedbi preiskave FBI v ameriških podjetjih se je namreč izkazalo, da so dele trupel izvažali tudi v Slovenijo.