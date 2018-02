Nogometno prvenstvo bo spodbudilo rusko gospodarstvo, a tudi inflacijo

Moskva, 13. februarja - Svetovno nogometno prvenstvo, ki bo letos potekalo v Rusiji, bo vzpodbudilo tamkajšnjo gospodarsko aktivnost. "Kratkoročni pozitivni vpliv na rusko gospodarstvo bo v drugem in tretjem četrtletju povečal število delovnih mest in povpraševanje po izdelkih in storitvah," so ocenili v centralni banki. Obenem pa bo kratkoročno višja tudi inflacija.