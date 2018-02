S pomočjo reševalnih psov našli pogrešano Ivanko Rutar

Ilirska Bistrica, 13. februarja - Pogrešano 64-letno Ivanko Rutar iz okolice Ilirske Bistrice so dopoldne našli močno podhlajeno, so sporočili s PU Koper. Da jo pogrešajo, so svojci sporočili v nedeljo popoldan, iskalna akcija pa se je pričela še isti večer. Danes dopoldne so jo našli s pomočjo reševalnih psov v bližini naselja Kuteževo, a je po prevozu v bolnišnico umrla.