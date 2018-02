Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi pada

Ljubljana, 13. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP danes na Ljubljanski borzi pada in je sredi dneva 1,15 odstotka pod izhodiščem. Doslej so bile najprometnejše delnice Telekoma Slovenije (130.420 evrov prometa), ki so izgubile 0,46 odstotka, indeks pa v prvi kotaciji navzdol potiskajo še delnice Gorenja, Krke in Petrola.