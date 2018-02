Pri Beletrini Cankarjeve vojne grozote in Kosova razmišljanja o avtorju

Ljubljana, 13. februarja - Založba Beletrina se ob stoletnici smrti Ivana Cankarja pisatelju poklanja s ponatisom njegove zbirke črtic o strahotah vojne in slutnji lastne smrti Podobe iz sanj ter razpravami akademika Janka Kosa Misliti Cankarja. Med novimi izdajami so še Knjige Milana Kleča, Neverend Aleša Štegra in zbirka pesmi o Sloveniji Wander to a wonder Mihe Pintariča.