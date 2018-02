V novomeški bolnišnici opozorilno stavkala več kot polovica osebja

Novo mesto, 13. februarja - V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto je v okviru današnje dvourne stavke sindikata delavcev v zdravstveni negi ter sindikata zdravstva in socialnega varstva med 8. in 10. uro stavkala več kot polovica od več kot 1000 tamkajšnjih zaposlenih. Med stavko so poskrbeli za nemoteno izvajanje minimalnega obsega zdravstvenih storitev, nege in oskrbe.