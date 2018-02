Na Hrvaškem slabo vreme ovira promet

Zagreb, 13. februarja - Zaradi močnega vetra je odcep avtoceste med Kikovico in Delnicami na avtocesti Reka-Zagreb odprt samo za osebna vozila. Na avtocesti Zagreb-Split med odcepoma Brinje in Bosiljevo 2 pa je zaradi zimskih pogojev na cestišču prepovedan promet za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki, je poročal hrvaški avtoklub (Hak).