Med stavko v Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik poskrbeli za najnujnejša opravila

Ljubljana, 13. februarja - Stavki so se danes pridružili tudi v Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, ki je z enotama Kolezija in Bokalce eden večjih domov s Sloveniji. Po besedah sindikalnega predstavnika Matjaža Lisca je delo v času stavke potekalo kot ob nedeljah in praznikih. Poskrbeli pa so, da okoli 400 oskrbovancev ni bilo prizadetih.