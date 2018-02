Likovni, dramski in filmski ustvarjalci branijo svobodo umetniškega dela

Ljubljana, 13. februarja - Napade na letošnje Prešernove nagrajence in negativne reakcije družbe in politike do kulture in umetnosti obsojajo tudi v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov, Združenju dramskih umetnikov Slovenije in Zvezi društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Zavzemajo se za svobodo umetniškega izražanja, napade pa razumejo kot napad na vse umetnike.